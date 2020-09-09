MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
ABONE OL
09.09.2020 - 17:20 | | İHA

Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Tunceli’de görev yapan Isparta Keçiborlu nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, görev sırasında rahatsızlanarak şehit oldu. Isparta Keçiborlu doğumlu olan Çatal’ın ailesine Keçiborlu Kaymakamlığı tarafından haber verildiği öğrenildi.

Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Tunceli İl Merkez Jandarma Komutanlığı Alacık Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, meydana gelen hidrofor arızasını gidermek maksadıyla Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığına görevlendirilmiş, çalışma esnasında rahatsızlanması sebebiyle helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.”

    Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri!Gelen bir son dakika haberine göre; Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    9 Eylül koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    9 Eylül koronavirüs tablosu! Türkiye'de son dakika koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu, son durum nedir?

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    Emekli maaşında 3 dönem farkı!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    İşte Gayrettepe - Havalimanı metrosundaki son durum!

    Amasya'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Amasya'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Sıradaki Haber