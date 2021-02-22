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22.02.2021 - 18:26 | | DHA

Görgü tanığı anlattı! Sokak ortasında dehşet

Ankara'da Hasan D. (32), sevgilisi olduğu öne sürülen Birgül Y.'yi (43) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Olay, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde meydana geldi.

Birgül Y., Yanıklar Sokak üzerinde yürürken, iddiaya göre sevgilisi Hasan D. konuşmak için yanına geldi. İkisi de evli olan sevgiler bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucunda Hasan D. belindeki tabancayı çıkararak Birgül Y.'ye 3 el ateş etti.

Birgül Y. kanlar içinde yere yığılırken, Hasan D. olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Birgül Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olaydan sonra kaçan Hasan D. de Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Birgül Y.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayın gerçekleştiği sokak üzerinde oturan ev hanımı Ayşe Arpa, "Ben balkondaydım. Balkonu yıkadım. Bu sırada kadının sokakta yürüdüğünü gördüm. İçeri girdikten sonra da 3 el silah sesi duydum. Ben mahallenin çocukları maytap falan atıyor zannettim. Daha sonra balkona çıktığımda ambulansların geldiğini gördüm" dedi.

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