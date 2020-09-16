Görkem'in ölümüne sebep olmuştu! Faciayı yaratan o paneller

Arnavutköy’de ikiz kardeşi ile parkta oynayan 10 yaşındaki Görkem Küçük, üzerinde güneş panelleri olan elektrik direğinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Acılı ölüm, parklardaki güvenlik eksikliklerini gündeme getirdi. Her ne kadar üzerlerinde 'Ölüm tehlikesi ya da dikkat' yazsa da çocukların bu uyarıları fark etmesi mümkün değil. Üstelik bu panolar ya da direkler parkın hemen yanında, çocukların kolaylıkla ulaşabileceği noktalarda bulunuyor. Güvenlik görevlisi bulunan parklarda da herhangi bir önlem göze çarpmıyor. Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe, "Özellikle parklarda bu tür direk ve panoların oyun alanından oldukça uzak bir noktada olması lazım. Parkların etrafı çitlerle çevrilmeli ve o çitin içine üzerinde ‘ölüm tehlikesi’ yazan hiçbir şey konulmamalı" dedi.

"DİREKLER PARKIN DIŞINDA OLMALI"

Cemil Kocatepe, "Bu faciayı yaratan o paneller. Gördüğünüz gibi çok rüzgârlı bir alan burası. Direk çok zayıf bir direk. Onları taşıyacak güçte değil zaten. Üzerine korkunç bir ağırlık bindirilmiş. Bunlar parkın içinde olmayacak. Bulunduğu yer kesinlikle yanlış. Çocuklar ile üzerinde ölüm tehlikesi yazan herhangi bir şey temas etmeyecek. Topraklama sağlam olmaz başka yerde çocuk elini değdirir kaçaktan dolayı yine aynı sonuçlar doğar. Yaşanmış birçok olay var. Panolara ulaşıyor çocuklar, direklerle temas ediyorlar. Her türlü güvenliği almak lazım. Çocukları ancak böyle koruyabiliriz. Ulaşmayacakları yerlerde elektrik olacak. Yani bunlar daha küçük direklerle olması lazım. Bunlar 3 metrelik direkler olmalı ve uzakta olması lazım. Zaten onlar gömülü olacaktır, elektrik kabloları vs hepsi ona göre ayarlanır. Bunların güneş panelli olanları da var. O direkler ona uygun oluyor. O şekilde kullanılacak malzemelerle yapılabilir. Ama bu şekilde kesinlikle olmaması lazım. Burası hatalar bütünü olmuş" ifadelerini kullandı.

"DÜZENLİ KONTROLLER YAPILMALI"

Düzenli kontrollerin hayat kurtaracağının altını çizen Kocatepe, "Yılda bir kere mutlaka kontrollerinin yapılması lazım. Bütün aparatların mutlaka kontrolden geçmesi lazım. Özellikle elektrik açısından çok önemli. Topraklaması sağlam mı, elektrik aksamı sağlam mı, panolarda problem var mı şeklinde her şeyin düzenli olarak kontrol edilmesi lazım. Raporlanması lazım. Bunun sahibi Arnavutköy Belediyesi ise, diğer belediyeler de hepsinin bu noktalara çok dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu.

"RÜZGARLI ALANA PANELLİ DİREK ASLA OLAMAZ"

Kocatepe şöyle devam etti:

"Bu direk zaten ağırlığı kaldıramamış, kopmuş. Ama daha önceden kopma emarelerini göstermiş. Direğin kopma yerinde görülüyor. Paslanmalar var. Burası rüzgarlı bir alan olduğu için böylesi panellerin olduğu bir direk asla olamaz. Bu panelleri koyuyorsanız bunların hesabı yapılır, ona göre bir direk konulur. Kuvvetli direkler konulur. Rastgele bir iş yapılmaz. Elbette ki tasarruf etmek lazım ama bu şekilde bir direğin üzerinde bu paneller konularak bir cinayet işlenmiş. Bu daha güvenli bir alanda olurdu, mühendisler tarafından yapılmış bir iş olurdu, çocukların ulaşamayacağı bir yerde olurdu o zaman panellerinizi koyabilirsiniz.

PARK HALA TEHLİKELERLE DOLU

Kocatepe, "Parkın etrafında bir çit yok. Parkın hemen yanında bir inşaat çukuru var yarın buraya yağmur yağsa burası dolsa çocuk buradan o tarafa düşse, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Suyun derinliğine göre burada 2 metrelik bir çukur var. Buranın da hemen güvenlik altına alınması lazım. Buraya girilememesi lazım, çitle çevrilmesi lazım. Burada güvenlik yok. Bu parkın güvenliği yok. Bu park olmasa da olurmuş. Hatalar bütünü var burada. Ya yapıyorsak tam yapacağız ya yapmayacağız. Direkten başladık hatalar zincirine. Parkın içerisinde şişe kırıkları var, çiti yok, yanında inşaat çukuru var. Hangisini bir araya getireceksiniz? Bu olmaması gereken bir şey" ifadelerini kullandı.

AİLELER TEDİRGİN

Kızı ve oğlunu parka getiren Abbas Ramazanoğlu ise tedirgin olduklarını söyledi ve çocuklarını uyardı. Ramazanoğlu, "Birçok parkta güven yok. Direk burada. Bu da düşebilir. Çocuklarımız oynuyor. Bir güvenlik yok. Dikkat etmemiz lazım. Direklerin daha dışarıya daha uzağa konması lazım. Bu bilinçle hareket edilirse ebeveynler olarak çocuklarımızı daha rahat parka getirebiliriz" diye konuştu. Bir başka ebeveyn ise, "Her şeyden önce çocuklarımızın güvenliği. Ama salıncaklar kaydıraklar bu direkler güven vermiyor. Böyle haberleri duydukça iyice korkuyoruz" dedi.