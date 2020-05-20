Görme engelliye görülmemiş dava

İstanbul'da, benzerine ancak filmlerde rastlanabilecek ilginç bir dava yaşandı. İki gözü de görmeyen engelli 73 yaşındaki Abdullah Y.'ye, bir süre önce İstanbul Adliyesi'nden bir tebligat geldi. Tebligatta Abdullah Y.'nin 8 Şubat 2020 tarihinde kullandığı araçla trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle hakkında dava açıldığı yazıyordu.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; görme engelli olan Abdullah Y., açılan davanın isim benzerliği olduğunu sanarak tebligatı ciddiye almadı. Bu nedenle Abdullah Y. belirtilen tarihte mahkemeye gitmedi. Bir süre sonra polis tarafından yapılan bir kimlik kontrolü sırasında Abdullah Y., hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını öğrenince neye uğradığını şaşırdı. Polis tarafından yakalanan yaşlı adam, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

'NASIL ARABA SÜREYİM?'

Yaşadığı şokla hakime ifade veren Abdullah Y., "Suçlamayı kabul etmiyorum. Araba süremem, hiçbir aracı da şimdiye kadar kullanmadım. Benim zaten engeli raporum bulunmaktadır. Gözlerim görmüyor, kör bir adam araba sürebilir mi?" dedi.

Hakim, ifadesinin ardından hakkında tutuklama kararı bulunan Abdullah Y.'nin serbest bırakılmasına hükmetti. Hakim, kesin kimlik tespiti yapılması amacıyla davayı ileri bir tarihe erteledi. Yapılan inceleme sonucunda, Abdullah Y.'ye açılan davanın isim benzerliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ortaya çıkacak. Eğer suçu işlediği tespit edilirse Abdullah Y., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan cezaya çarptırılacak.