MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görüntüler büyük panik yaratmıştı! Apartmana kimyasal madde süren kişi...
ABONE OL
10.04.2020 - 02:16 | | DHA

Görüntüler büyük panik yaratmıştı! Apartmana kimyasal madde süren kişi...

Kayseri'de, girdiği 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına kimyasal madde sürerek kayıplara karışan Kezban M. (37), polis ekiplerince yakalandı. İddiaya göre Kezban M.'nin psikolojik sorunları olduğu için evde hazırladığı kimyasal maddeyi apartmana sürdüğü öğrenildi.

Görüntüler büyük panik yaratmıştı! Apartmana kimyasal madde süren kişi...

İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde, 12 katlı apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına kimyasal madde sürerek kayıplara karışan kadının Kezban M. olduğu belirlendi. Polis ekipleri Kezban M.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, Kezban M.'yi evinde yakaladı.

Gözaltına alınan kadın, İldem Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi. Burada ifadesi alınan kadının apartmana sürdüğü kimyasal sıvıyı evinde hazırladığını, kimyasalın koronavirüs salgınıyla bir ilgisinin olmadığını söylediği öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Kezban M.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

 

Ordu'da korkutan depremOrdu Korgan'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Görüntüler büyük panik yaratmıştı! Apartmana kimyasal madde süren kişi...

Görüntüler büyük panik yaratmıştı! Apartmana kimyasal madde süren kişi...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Kamu özel milyonlarca çalışan için geçerli! Ücretsiz izin...

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Hukuka aykırı paylaşımdan sosyal ağ sorumlu olacak

Son dakika haberi... Ordu'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Ordu'da korkutan deprem

Sıradaki Haber