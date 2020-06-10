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10.06.2020 - 00:26 | | DHA

Görüntüler çok konuşulmuştu! 8 kişi bulundu: 25 bin TL ceza

İzmir Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta sonu Alsancak Kordon'da müzik eşliğinde dans ederken, sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin kimliğini, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden tespit etti. Kimlikleri belirlenen 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL ceza kesildi.

Görüntüler çok konuşulmuştu! 8 kişi bulundu: 25 bin TL ceza

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı geçen hafta sonu, İzmir'de vatandaşlar Alsancak Kordon'a akın etti. Burada müzik açıp, halay çeken kişileri, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle verilen tepkiler üzerine   İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki görüntülerden kimlikleri belirlenen 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Ayrıca, TCK 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapıldı. Diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ettiği bildirildi.

SANAL DEVRİYE EKİPLERİ İŞ BAŞINDA 

Öte yandan, sosyal alanlarda yapılan denetim ve kontrollerin, sosyal medyada ise sanal devriye ekiplerince yapılacağı bildirildi. 

Caddebostan Sahili bu akşam da kalabalıkNormalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Caddebostan Sahili'nde bu akşam da kalabalıktı. Sahilde yoğunluk oluşturan gençler hem yeşillik alanlarda oturdu hem de canlı müzik dinledi.
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