MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görüntüler çok konuşulmuştu! Görevden uzaklaştırıldılar
ABONE OL
01.09.2020 - 18:23 | | AA

Görüntüler çok konuşulmuştu! Görevden uzaklaştırıldılar

Şırnak Valiliği, görev sırasında kavga eden polis ve bekçinin görevlerinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezindeki sanayi kontrol noktasında görevli personel arasında çıkan kavgayla ilgili görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl merkezi Sanayi Kontrol Noktası'nda görevli Polis Memuru A.U.T. ve Çarşı ve Mahalle Bekçisi B.B. birlikte görev yaptıkları peronda, aralarında sözlü olarak başlayan tartışma yumruklaşmaya dönüşmüş, kontrol noktasındaki diğer çalışanların araya girmesiyle kavga son bulmuş olup, bahse konu olay üzerine her iki personel 30 Ağustos tarihinde görevlerinden uzaklaştırılarak idari soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile haklarında kasten yaralama nedeniyle adli işlem ihdas edilmiştir."

32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandıSisal Şans tarafından 27 Ağustos Perşembe Günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 1 kişi 32 milyon 364 bin 752 TL ikramiye kazandı. Büyük ikramiye bugün sahibine kavuştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Görüntüler çok konuşulmuştu! Görevden uzaklaştırıldılar

Görüntüler çok konuşulmuştu! Görevden uzaklaştırıldılar

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

Milyonları ilgilendiriyor! Değişti, toplu para iadesi...

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

10 dezenfektanın 5'inde alkol yok!

İzmir'de 40 göçmen kurtarıldı

İzmir'de 40 göçmen kurtarıldı

Sıradaki Haber