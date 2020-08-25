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25.08.2020 - 22:17 | | DHA

Görüntüler gündeme oturmuştu! İstanbul'da otobüste tokat olayında yeni gelişme

Arnavutköy'de bir otobüste yolculuk sırasında yanındaki kadına tokat atan bir kişi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti. O olayla ilgili kimlikleri tespit edilen Coşkun A.'nın polise, yanında bulunan Sevda O. İle nişanlısı olduğunu, şakalaşmak amacıyla böyle bir şey yaptığını söylediği ve birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

Görüntüler gündeme oturmuştu! İstanbul'da otobüste tokat olayında yeni gelişme

Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde kaydedilen görüntülerde bir kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın duyulmasının ardından Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Görüntüler gündeme oturmuştu İstanbulda otobüste tokat olayında yeni gelişme

Yapılan çalışmada otobüste kadına tokat atan kişinin ve yanındaki kadının Taşoluk Mahallesi'nde otobüsten indiği belirlendi. Karaburun Mahallesi sahilinde görev yapan jandarma ekipleri, Coşkun A ve otobüste tokat attığı Sevda O.'yu yakaladı. Polise teslim edilen Coşkun A.'nın ifadesinde Sevda O. ile nişanlı oldukları, şakalaşmak amacıyla Sevda O.'ya tokat attığını söylediği öğrenildi. Coşkun A. ve Sevda O.'nun birbirinden şikayetçi olmadığı belirtildi.

Sapanca gölünde tekne yandıKocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Eşme Sahili açıklarında Sapanca Gölü'nün ortasındaki bir teknenin motorunda yangın çıktı. Teknedeki 4 kişi çevredeki diğer teknelerde bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılırken, tekne tamamen yanarak battı.
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