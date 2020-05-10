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10.05.2020 - 00:06 | | DHA

Görüntüler şoke etkisi yaratmıştı! Acı haber geldi...

Kadıköy'de yangın tatbikatında metrelerce uzunluktaki merdivenin kırılması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören ikinci itfaiye görevlisi Mehmet Ali İnal da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda, saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla itfaiye eri Emircan Çolak ile Mehmet Ali İnal istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Sağlık ekipleri ve meslektaşları tarafından bulundukları yerden alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan iki itfaiye erinden Emircan Çolak, gündüz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Akşam saatlerinde ise tedavi görmekte olan ikinci itfaiye görevlisinden de acı haber geldi. Doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayan Mehmet Ali İnal da hayatını kaybetti.

Görüntüler şoke etkisi yaratmıştı Acı haber geldi...

Kadıköy'de yaralanan ikinci itfaiye görevlisi de hayatını kaybettiKadıköy'de yangın tatbikatında metrelerce uzunluktaki merdivenin kırılması sonucu yaralanan ve hastanede tedavi gören ikinci itfaiye görevlisi Mehmet Ali İnal da kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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