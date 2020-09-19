MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Görür görmez aracını durdurdu! Sonrasında...
ABONE OL
19.09.2020 - 18:22 | | İHA

Görür görmez aracını durdurdu! Sonrasında...

Sinop'ta orman yangınında müdahalelere eden bir kişi dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Görür görmez aracını durdurdu! Sonrasında...

Yangın, Sinop'un Ahmet Yeri Köyü, Tangal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş bahçesini temizlemek isterken orman yangınına neden oldu. Yangın, alevlerin etraftaki ağaçlara sarmasıyla giderek büyüdü. Uğur Doğan, yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenerek baygınlık geçirdi.

Yangına, Sinop ve Gerze Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri ve daha sonradan Gerze Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederken yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alındı.

Görür görmez aracını durdurdu Sonrasında...

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenerek bayılan Uğur Doğan yangını görür görmez aracını durdurarak yangına müdahale etmeye çalıştığını, ormanların ülkemizin birer değeri olduğu söyledi.

Sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller dolduAntalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerine koştu. Sahillerdeki kalabalığın maske ve fiziki mesafe kuralına uymadıkları dikkati çekti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüs tablosu bugün | 19 Eylül son dakika koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı sayfası

Koronavirüs tablosu bugün | 19 Eylül son dakika koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı sayfası

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Son dakika: Bakan Koca ağır hasta sayısına dikkat çekerek son durumu açıkladı

Sıradaki Haber