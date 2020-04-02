Ramazan ayına sayılı günler kaldı... 11 Ayın Sultanı yakşalıyor. Her gün sahura kalkılıp, niyet edilip oruç tutulacak. Her yıl oruç tutan vatandaşlar bazı konularda Diyanet'e başvurarak birtakım soruların cevabını sorguluyor. Bu sorulardan en poüpler olanı da "Göz damlası orucu bozar mı?" şeklinde...

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20’si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî’, II, 98).