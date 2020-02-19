MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı! Korku dolu anlar
ABONE OL
19.02.2020 - 05:32 | | DHA

'Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı! Korku dolu anlar

İzmir'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

'Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı! Korku dolu anlar

Yangın, saat 03.30 sıralarında 3650 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartman dairesine giren bir vatandaş, evdeki İsmail, Azize, Sıla ve Hafize Dağtekin'i dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı Korku dolu anlar

Yangın nedeniyle mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı ancak Dağtekin ailesi ve 6 komşusu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de tüm apartman sakinlerini binadan dışarı çıkardı. Yangında Dağtekin ailesinin evi kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı Korku dolu anlar

Yangına ilk müdahaleyi yapan İbrahim S., "Bir gürültü duydum. Yangın çıktığını görünce, yangın tüpünü arabadan aldım. Göz gözü görmüyordu, müdahale ettik. Komşuluk görevimizi yaptık. Çok kötüydü Allah bir daha göstermesin, çok kötü bir andı" diye konuştu.

Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı Korku dolu anlar

 

Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı! Korku dolu anlar

'Göz gözü görmüyordu, çok kötü bir andı! Korku dolu anlar

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

Burnuna fondöten mi sürdün!

Burnuna fondöten mi sürdün!

Sıradaki Haber