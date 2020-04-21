MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
ABONE OL
21.04.2020 - 19:53 |

Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Göz var izan var atasözü karşı tarafa imalı şekilde aktarılan bir cümledir. Bu cümle gündelik yaşam içerisinde halk arasında çok sık kullanılır. Peki, göz var izan var atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumuna göre göz var izan var atasözü ne karşılık olarak ‘Bir iş yaparken dikkatli olunmalı ve incelemek suretiyle hata yapılmaması gerektiği’ anlamı çıkmaktadır. Kişi gözlerini, aklını ve mantığını yaptığı işte mutlaka dikkate şekilde kullanmalıdır.

Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı Nedir?

Göz var izan var atasözü yaygın olarak kullanılır. Bu doğrultuda ensen yaptığı iş konusunda mantık ve aklı ile beraber gözlerini çok dikkatli kullanması gerekir. Aynı zamanda bir şeye dokunmak suretiyle iyi olup olmadığı anlaşılarak dikkatli biçimde elde edilmelidir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyiminin kısaltılmış hali olarak atasözleri özlü ve sözlü öğütlerdir. Bu öğütler günümüzde atasözü olarak kullanılmakta ve bu doğrultuda göz var izan var önemli cümleler arasında gelmektedir. Herhangi bir durum karşısında gözler, akıl ve mantık ele alınmalı ve titizlikle işlemler gerçekleşmelidir.

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Ayağını Yorganına Göre Uzat Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...
Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bir anda bütün evi sardı: Korku dolu anlar

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Bir anda bütün evi sardı: Korku dolu anlar

Sıradaki Haber