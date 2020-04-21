Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumuna göre göz var izan var atasözü ne karşılık olarak ‘Bir iş yaparken dikkatli olunmalı ve incelemek suretiyle hata yapılmaması gerektiği’ anlamı çıkmaktadır. Kişi gözlerini, aklını ve mantığını yaptığı işte mutlaka dikkate şekilde kullanmalıdır.

Göz Var İzan Var Atasözünün Anlamı Nedir?

Göz var izan var atasözü yaygın olarak kullanılır. Bu doğrultuda ensen yaptığı iş konusunda mantık ve aklı ile beraber gözlerini çok dikkatli kullanması gerekir. Aynı zamanda bir şeye dokunmak suretiyle iyi olup olmadığı anlaşılarak dikkatli biçimde elde edilmelidir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyiminin kısaltılmış hali olarak atasözleri özlü ve sözlü öğütlerdir. Bu öğütler günümüzde atasözü olarak kullanılmakta ve bu doğrultuda göz var izan var önemli cümleler arasında gelmektedir. Herhangi bir durum karşısında gözler, akıl ve mantık ele alınmalı ve titizlikle işlemler gerçekleşmelidir.