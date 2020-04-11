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11.04.2020 - 10:53 | | AA

Gözetim süresi dolan 467 kiÅŸi evlerine gönderiliyor

Yeni tip corona virÃ¼s (Kovid-19) tedbirleri kapsamÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilerek DÃ¼zce'de Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) baÄŸlÄ± yurda yerleÅŸtirilen 467 kiÅŸi, gÃ¶zetim sÃ¼relerinin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan evlerine gÃ¶nderilmeye baÅŸlandÄ±.Â

Gözetim süresi dolan 467 kiÅŸi evlerine gönderiliyor

TÃ¼rkiye'ye 28 Mart'ta giren ve DÃ¼zce Ãœniversitesi Konuralp YerleÅŸkesi'ndeki KYK'ye baÄŸlÄ± Necla Pekolcay Ã–ÄŸrenci Yurdu'na yerleÅŸtirilen, aralarÄ±nda Ã¶ÄŸrenci, ÅŸofÃ¶r ve iÅŸÃ§ilerin bulunduÄŸu 467 kiÅŸinin 14 gÃ¼nlÃ¼k karantina sÃ¼resi doldu.

Â SaÄŸlÄ±k durumlarÄ±nda sorun olmadÄ±ÄŸÄ± belirlenen 467 kiÅŸi evlerine gÃ¶nderilmeye baÅŸlandÄ±.Â BazÄ± vatandaÅŸlar, yakÄ±nlarÄ±nÄ±n eÅŸliÄŸinde memleketlerine giderken bazÄ±larÄ± ise DÃ¼zce AFAD Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce otobÃ¼sle 25 farklÄ± ile gÃ¶nderildi.

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Corona virüs ÅŸüphesi olan hasta, maske takmamak için direndiBursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde, corona virüs testinin sonuçlarÄ±nÄ± beklerken, maske takmasÄ± gerektiÄŸi yönündeki uyarÄ±larÄ± dinlemeyen hasta ile doktor arasÄ±nda geçen diyalog, odadaki baÅŸka bir kiÅŸi tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla kaydedildi.
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