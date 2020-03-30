Gözlemeciye kumar baskını: 9 gözaltı

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip corona virüs nedeniyle yurt genelinde birçok işletme geçici süreliğine kapatıldı. Alanya’nın Sapadere Mahallesi’ndeki bir gözlemecide kapalı olmasına rağmen kumar oynandığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler harekete geçti.

Ekipler, savcılıktan alınan iznin ardından dün saat 20.00 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında kumar oynadığı iddia edilen 9 kişi ve işletme sahibi gözaltına alınırken, kumarda kullanıldığı belirtilen masa üzerinde çok sayıda pul ve deste iskambil kağıdına ve ele geçirildi.

Kumar oynadıkları belirlenen 9 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 395’er lira idare para cezası uygulandı. İşyeri sahibinin hakkında ise kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından adli işlem başlatıldı.