25.03.2020 - 09:31 |
Son dakika haberi: Gözler corona virüs toplantısında! Bugün saat 13.30'da toplanacaklar
Corona virüs Bilim Kurulu saat 13.30 ’da toplanacak. Toplantı sonrasında saat 19.15’te Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın açıklaması yapacak.
Corona virüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla toplanacak. Koca ve Selçuk, toplantı sonrası ortak açıklama yapacak.
Uzmanı corona salgınının kontrol altına alınacağı tarihi açıkladı! 'Herkes kurallara uyarsa...'Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs salgını ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. Prof. Dr. Ceyhan, Henüz biz salgının başındayız. Halk kurallara uyarsa yayılım 1 ayda kontrol altına alınır. Sadece yaşlılar değil herkesin evlerine girmesi gerekiyor. Bu durumda okulların erteleneceğini düşünüyorum” dedi.