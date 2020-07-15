YKS sonuçları nereden ve ne zaman açıklanacak? 2020 YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Hayalini kurdukları üniversitede eğitim almak isteyen binlerce öğrenci ve onların kariyer adımlarını atmalarında sürekli olarak yanlarında olan aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. 27-28 Haziran tarihleri arasında üç ayrı oturumda gerçekleştirilen YKS sonuçları için ÖSYM bir takvim açıkladı. Peki YKS sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde sonuc.ösym.gvo.tr adresi üzerinden adayların erişimine sunulacak.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası

varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır