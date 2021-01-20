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20.01.2021 - 15:51 | | DHA/AA

Gözyaşları sel oldu... Anneden acı veda

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sobadan çıkan yangında alevlerin arasında güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırılan aileden Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli hayatını kaybetti, eşi ve kızı ise ağır yaralandı. Uzman Çavuş Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli'nin cenazeleri İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Çorum'a gönderildi. Hastaneden çıkıp törene katılan anne tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Gözyaşları sel oldu... Anneden acı veda

Olay, 00.50 sıralarında Barış Mahallesinde meydana geldi. 6 katlı binanın en üst katında oturan jandarma uzman çavuş Kaan Can Serpinli'nin evinde sobadan çıkan yangın faciaya neden oldu. Yangın kısa sürede yayılırken, Uzman Çavuş Serpilli ile eşi ve 2 çocuğu alevlerin arasında kaldı. Yangını ferkeden komşuları durumu itfaiye, sağlık ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, alevlerin evi sarması nedeniyle içeride kalan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve eşi ile 2 çocuğu yaralı çıkarılarak, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BABA İLE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedavi altına alınan ve vücutlarında ağır derecede yanıklar olan Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ile 4 aylık oğlu Asil Göktuğ Serpinli doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 

Gözyaşları sel oldu... Anneden acı veda

VALİ ERİN OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz ile birlikte olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Olayla ilgili Valilikten yapılan yazılı açıklamada yangının saat 00.50 sıralarında çıktığı belirtilerek şöyle denildi

"Suruç İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve dört aylık oğlu hayatını kaybetmiş, jandarma personelimizin eşi ve kızı ise yaralı olarak kaldırıldıkları Suruç Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Hayatını kaybeden Jandarma personelimiz ve evladına Allah’tan (cc) rahmet, yaralı anne ve çocuğumuza da acil şifalar dileriz."

TÖREN DÜZENLENDİ 

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan işlemlerinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Burada Uzman Çavuş Serpinli'nin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından Türk bayrağına sarılı baba ve oğlunun cenazeleri memleketleri Çorum'a gönderildi.

Törene, Uzman Çavuş Serpinli'nin anne ve babası, eşi Merve Serpinli, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Halil Özcan ve Ahmet Akay, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

 YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Uzman Çavuş Kaan Can Serpinli ve 4 aylık oğlu Asil Göktuğ'un hayatını kaybettiği yangında yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözyaşları sel oldu... Anneden acı veda

 

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