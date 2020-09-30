MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti... Mühimmatlar ele geçirildi
ABONE OL
30.09.2020 - 18:47 | | AA

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti... Mühimmatlar ele geçirildi

Iğdır'da gri kategorideki "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın etkisiz hale getirildiği, iki teröristin de sağ yakalandığı operasyonda lav silahı ile el bombalarının da aralarında bulunduğu mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirilmişti... Mühimmatlar ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, kentin Kadı Tepe mevkisinde 19-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen "Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır Operasyonu"nda, terörist Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirilmesi, iki kadın teröristin de sağ yakalanması sonrası bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldü.

Sağ yakalanan teröristlerden birinin ifadeleri doğrultusunda genişletilen çalışmalarda söz konusu teröristin gösterdiği Karakoyunlu ilçesi kırsalında teröristlere ait 4 sırt çantası bulundu.

Çantalardaki aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir lav silahı, çok sayıda şarjör ve mühimmat, iki el bombası, 3 el telsizi, uzaktan komuta sistemli patlayıcı yapımında kullanılan elektronik devre ve sistem malzemeleri, örgütsel doküman ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yetkililer, terör örgütlerine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şans Topu'nda sonuçlar yayınlandı - 30 Eylül Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Şans Topu'nda sonuçlar yayınlandı - 30 Eylül Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama ekranı

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Terör suçundan aranan 4 kişi yakalandı

Terör suçundan aranan 4 kişi yakalandı

Sıradaki Haber