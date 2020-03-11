Gül Mantısı tarifi | Gül Mantısı tarifi ve malzemeleri

Gül Mantısı nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekran başındaki izleyiciler Gül Mantısı malzemeleri, tarifi ve yapılışı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler gün sonunda kayınvalideler tarafından puanlanacak. En yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Peki Gül Mantısı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

GÜL MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

İç harci için:

400 gr kıyma,

1 adet ince doğranmış soğan

Tuz, karabiber, kimyon

Sos için:

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı siviyag

Tuz

3,5-4 su bardağı su

Sunum;

2 bardak yoğurt

2 diş sarımsak

GÜL MANTISI YAPILIŞI:

Hamur malzemeleriyle sert bir hamuru yoğurup üzerine kapatıyoruz. 15-20 dk dinlendiriyoruz. Kıymalı harcın malzemelerini bir kapta biraz yoğuruyoruz.

Dinlenen hamuru 2 beze yapıyoruz. Sırayla ince olacak şekilde açıyoruz. Açarken az un kullanıyoruz.

Sonra yuvarlak bir kalıpla veya bardakla yuvarlak kesiyoruz. Gül şekli verip yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırında 10 dk pişiriyoruz. Sonra sos malzemelerini karıştırarak üzerine döküyoruz.

Üzerine yağlı kağıt veya tepsi kapatarak 180 derecelik fırında yarım saat daha pişiriyoruz (ikinci fırınlamada mutlaka üzerini kapatın yoksa üzeri çok kuru olur) Piştiğinde ocaktan alıp sarımsaklı yoğurtla servis ediyoruz.