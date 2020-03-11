MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gül Mantısı tarifi | Gül Mantısı tarifi ve malzemeleri
ABONE OL
11.03.2020 - 14:52 |

Gül Mantısı tarifi | Gül Mantısı tarifi ve malzemeleri

Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Gül Mantısı yapacak. Kayınvalidelerin oylamasının ardından gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Gül Mantısı nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Gül Mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Gül Mantısı tarifi | Gül Mantısı tarifi ve malzemeleri

Gül Mantısı nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekran başındaki izleyiciler Gül Mantısı malzemeleri, tarifi ve yapılışı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler gün sonunda kayınvalideler tarafından puanlanacak. En yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Peki Gül Mantısı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?

GÜL MANTISI MALZEMELERİ

Hamuru için:

1 su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

3,5 su bardağı un

İç harci için:

400 gr kıyma,

1 adet ince doğranmış soğan

Tuz, karabiber, kimyon

Sos için:

2 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı siviyag

Tuz

3,5-4 su bardağı su

Sunum;

2 bardak yoğurt

2 diş sarımsak

GÜL MANTISI YAPILIŞI:

Hamur malzemeleriyle sert bir hamuru yoğurup üzerine kapatıyoruz. 15-20 dk dinlendiriyoruz. Kıymalı harcın malzemelerini bir kapta biraz yoğuruyoruz.

Dinlenen hamuru 2 beze yapıyoruz. Sırayla ince olacak şekilde açıyoruz. Açarken az un kullanıyoruz.

Sonra yuvarlak bir kalıpla veya bardakla yuvarlak kesiyoruz. Gül şekli verip yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırında 10 dk pişiriyoruz. Sonra sos malzemelerini karıştırarak üzerine döküyoruz.

Üzerine yağlı kağıt veya tepsi kapatarak 180 derecelik fırında yarım saat daha pişiriyoruz (ikinci fırınlamada mutlaka üzerini kapatın yoksa üzeri çok kuru olur) Piştiğinde ocaktan alıp sarımsaklı yoğurtla servis ediyoruz.

Özel Harekat Polislerinin Zodyak botlu devriyesini Yunan askeri dürbünle izlediYunanistan tarafından geri itmeleri önlemek amacıyla Meriç Nehrinde göreve başlayan özel harekat polislerinin Zodyak botlu devriyesini, Yunanistan güvenlik güçleri dürbünle izledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

Yunan sahil güvenlik botu, Türk kara sularından çıkarıldı

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Corona virüs...

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

Corona virüs tedbirleri! Bilim Kurulu üyesi anlattı

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

İstanbul'da en çok nereli var? Nüfusun yarısı o ilden...

Sıradaki Haber