Gül Mantısı tarifi | Gül Mantısı tarifi ve malzemeleri
Kanal D ekranında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün Gül Mantısı yapacak. Kayınvalidelerin oylamasının ardından gün sonunda en yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Ekran başında Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler Gül Mantısı nasıl yapılır sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Gül Mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Gül Mantısı nasıl yapılır sorusu Gelinim Mutfakta yarışmasını takip eden izleyiciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Ekran başındaki izleyiciler Gül Mantısı malzemeleri, tarifi ve yapılışı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Mutfaktaki hünerlerini sergileyen gelinler gün sonunda kayınvalideler tarafından puanlanacak. En yüksek puanı alan gelin Çeyrek altının sahibi olacak. Peki Gül Mantısı nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir?
GÜL MANTISI MALZEMELERİ
Hamuru için:
1 su bardağı su
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
3,5 su bardağı un
İç harci için:
400 gr kıyma,
1 adet ince doğranmış soğan
Tuz, karabiber, kimyon
Sos için:
2 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı siviyag
Tuz
3,5-4 su bardağı su
Sunum;
2 bardak yoğurt
2 diş sarımsak
GÜL MANTISI YAPILIŞI:
Hamur malzemeleriyle sert bir hamuru yoğurup üzerine kapatıyoruz. 15-20 dk dinlendiriyoruz. Kıymalı harcın malzemelerini bir kapta biraz yoğuruyoruz.
Dinlenen hamuru 2 beze yapıyoruz. Sırayla ince olacak şekilde açıyoruz. Açarken az un kullanıyoruz.
Sonra yuvarlak bir kalıpla veya bardakla yuvarlak kesiyoruz. Gül şekli verip yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 190-200 derecelik fırında 10 dk pişiriyoruz. Sonra sos malzemelerini karıştırarak üzerine döküyoruz.
Üzerine yağlı kağıt veya tepsi kapatarak 180 derecelik fırında yarım saat daha pişiriyoruz (ikinci fırınlamada mutlaka üzerini kapatın yoksa üzeri çok kuru olur) Piştiğinde ocaktan alıp sarımsaklı yoğurtla servis ediyoruz.