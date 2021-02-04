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04.02.2021 - 12:27 | | DHA

Gülcan yine olay çıkardı! Bu kez otobüste yolcularla tartıştı

Kahramanmaraş’ta çıkardığı olaylar nedeniyle güdeme gelen Gülcan Ç, bu kez maskesiz binmek istediği halk otobüsünde sürücü ve yolcularla tartıştı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Gülcan yine olay çıkardı! Bu kez otobüste yolcularla tartıştı

Dün sabah saatlerinde Gülcan Ç, iddiaya göre özel halk otobüsüne maskesiz binmek istedi. Maskesiz binmenin yasak olması nedeniyle Gülcan Ç.'yi hem sürücü hem de yolcular uyardı. Ancak Gülcan Ç., uyarılara tepki gösterdi. Uyarılara rağmen otobüse binen Gülcan Ç., koltuğa oturduktan sonra yolcularla tartışmaya başladı. O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

6 YIL 10 AY HAPSİ İSTENİYOR

Gülcan Ç., 16 Şubat 2020'de İsmetpaşa Mahallesi'nde gittiği bir çay bahçesinde masadaki küllüğü önce yere, ardından da kendisini uyaran garsonların üzerine attı. 10 Aralık'ta ise Trabzon Bulvarı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapan polis ekiplerince maske takmadığı için uyarılan ve kimliği istenen Gülcan Ç, "Vermiyorum kardeşim gel de al. Bana zorluk çıkarmayın. Artistliğiniz kime ya" diyerek zorluk çıkardı. 13 Ocak'ta ise gittiği güzellik merkezinde maske takması için uyarılan Gülcan Ç., iş yeri çalışanlara tepki gösterip, camı yumrukladı.

Çıkardığı olaylar nedeniyle karşı tarafların şikâyetçi olması üzerine Gülcan Ç. hakkında soruşturmalar açıldı. 16 Şubat 2020'de çay bahçesinde meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Gülcan Ç. hakkında mala zarar verme, hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 6 yıl 10 hapis istemiyle Kahramanmaraş 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

 

 

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