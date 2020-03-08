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08.03.2020 - 13:08 | | DHA

Gülistan'ın ablası, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu ailenin taşınmasına engel oldu

Tunceli'de 5 Ocak’ta kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu Rusya uyruklu arkadaşı Z.A.'nın üvey babası polis memuru E.Y.'nin evini taşımasına engel oldu.

Gülistan'ın ablası, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu ailenin taşınmasına engel oldu

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları 64'üncü gününe girerken, Gülistan'ın kaybolmasından sorumlu tutulan Rusya uyruklu arkadaşı Z.A.'nın Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan üvey babası E.Y.'nin tayini çıktı.

E.Y. bu sabah Atatürk Mahallesi'ndeki evini taşırken Gülistan'ın ablası Aygül Doku geldi. Doku, taşımayı yapanlarla tartışıp, engel oldu. Kamyona taşınan eşyaları dışarı çıkaran Aygül Doku, sinir krizi geçirdi. Aygül Doku, yakınları tarafından teselli edilip, gelen polislerin eşyaların taşınmayacağını söylemesi üzerine bölgeden ayrıldı.

"SİZ BİZİM YÜREĞİMİZİ SÖKTÜNÜZ"

Kardeşi Gülistan'ın kaybolmasından Z.A.'yı sorumlu tutuklarını söyleyen Aygül Doku, "Bunun hesabını vermeden bu eşyaları nereye taşıyacaksın? Gülistan'ın başına gelenlerden sizler sorumlusunuz. Kardeşimin ölü bedeni çıkarsa, bunun hesabını sizlerden sorarım. Siz bizim yüreğimizi söktünüz" dedi.

Gülistanın ablası, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu ailenin taşınmasına engel oldu

Gülistanın ablası, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu ailenin taşınmasına engel oldu

Gülistanın ablası, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu ailenin taşınmasına engel oldu

Gülistanın ablası, kardeşinin kaybolmasından sorumlu tuttuğu ailenin taşınmasına engel oldu

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