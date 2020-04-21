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21.04.2020 - 18:23 |

Gülü Seven Dikenine Katlanır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Günlük hayatta atasözleri çok sık kullanılmaktadır. Bu sebeple anlamları merak konusudur. Gülü seven dikenine katlanır atasözü de bunlardan birisidir. Atasözlerinin anlamlarını TDK sözlüklerinden bulmak mümkündür. Peki, Gülü seven dikenine katlanır atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözünün konusu nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

Gülü Seven Dikenine Katlanır Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri kullanımı çok yaygın olan ve öğüt verici olan sözlerdir. Gülü seven dikenine katlanır atasözünün anlamı ise sevdiğimiz ya da elde edeceğimiz kişi veya nesnelerin kusurlarını sevdiğimiz kişi yüzünden katlanması anlamına gelmektedir.

Gülü Seven Dikenine Katlanır Atasözünün Anlamı Nedir?

Atasözleri uzun deneyim ve gözlemler sonucu oluşmuş bilgi ve öğüt verici kalıplaşmış sözlerdir. Günlük hayatta çok sık kullanılır. Anlamları ise Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Gülü seven dikenine katlanır atasözünün anlamı ise sevdiğimiz kişiler veya nesnelerin kusurlu yönlerini görmezden gelmek ve kabullenmek manasını taşımaktadır.

Gülü Seven Dikenine Katlanır Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözleri kişilerin cümle içerisinde çok sık kullandıkları sözlerdir. Gülü seven dikenine katlanır atasözünün kısaca anlamı sevdiği iş veya kişi yüzünden gelecek sıkıntılara katlanılması olarak açıklanmaktadır. 

 

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