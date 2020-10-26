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26.10.2020 - 14:50 | | DHA

Gümrük memuru, arama yaptığı gemide feci şekilde can verdi!

Çanakkale Gümrük Müdürlüğü Kaçak İstihbarat Bölge Amirliği’nde görevli Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu (38), bir gemide yapılan arama sırasında ambara düşerek, yaşamını yitirdi.

Gümrük memuru, arama yaptığı gemide feci şekilde can verdi!

Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu, Biga ilçesi Karabiga Beldesi’nde dün akşam saatlerinde arama yapmak için bindiği gemide, merdivenlerden ambara inmek istedi. Ancak henüz bilinmeyen nedenle düştü. Ağır yaralanan Yarımoğlu, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

2 çocuk babası Ahmet Serkan Yarımoğlu’nun cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından Çanakkale Gümrük Müdürlüğü önünde düzenlenecek tören ile memleketi Konya’da toprağa verilecek.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Müdürlük Çanakkale Kaçak İstihbarat Bölge Amirliği’nde görevli Gümrük Muhafaza Memuru Ahmet Serkan Yarımoğlu, gemi arama vazifesi sırasında şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.”

 

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