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18.07.2020 - 18:49 | | AA

Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan merkeze bağlı Kaletaş köyü karantinaya alındı.

Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaletaş köyünde 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.

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