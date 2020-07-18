18.07.2020 - 18:49 | | AA
Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı
Gümüşhane'de 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkan merkeze bağlı Kaletaş köyü karantinaya alındı.
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaletaş köyünde 5 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.
Zincirleme kazada hayatını kaybetti, şehit kardeşinin yanına defnedildiSakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe (38), Karabük'ün Eflani ilçesinde, 15 Temmuz şehidi kardeşi Barış Efe'nin mezarı yanında toprağa verildi.