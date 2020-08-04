Gümüşhane'de bir mahalleye corona virüs karantinası

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Kelkit ilçesi Karaçayır Mahallesi'nde 4 pozitif, 26 temaslı vaka tespit edildiği belirtilerek, "Virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.