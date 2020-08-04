04.08.2020 - 18:57 | | AA
Gümüşhane'de bir mahalleye corona virüs karantinası
Gümüşhane'de yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındı.
Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, Kelkit ilçesi Karaçayır Mahallesi'nde 4 pozitif, 26 temaslı vaka tespit edildiği belirtilerek, "Virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla söz konusu mahallede bugün saat 18.00'den itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kuşadası'na bayram boyunca 206 bin araç giriş yaptıAydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na, İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre, arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatili boyunca 206 bin araç giriş yaptı. İlçeye gelen araç sayısında corona virüs salgını nedeniyle geçen seneye oranla düşüş yaşandı.