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27.08.2020 - 12:22 | | AA

Gümüşhane'de feci kaza! Uzman onbaşı yaşamını yitirdi

Gelen bir son dakika haberine göre, Gümüşhane'de meydana gelen trafik kazasında uzman onbaşı hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de feci kaza! Uzman onbaşı yaşamını yitirdi

Uzman Onbaşı Tarık İnce'nin (25) kullandığı 35 ABY 455 plakalı  otomobil, Dumanoğlu mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya düştü.

Kazada ağır yaralanan İnce, Şiran Devlet Hastanesindeki müdahaleye  rağmen kurtarılamadı.

İnce'nin Yeşilbük beldesindeki jandarma karakolunda görevli olduğu,  kazanın görev yerine gittiği sırada meydana geldiği öğrenildi.

 

Küçük çocuğa köpek saldırısı kameradaEyüpsultan Göktürk’te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.
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