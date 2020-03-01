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01.03.2020 - 00:23 | | İHA

Gümüşhane'de garip kaza! Sürücü yok oldu

Gümüşhane’de bir otomobil dağ yamacına düşmüş halde bulunurken, yapılan aramalara rağmen araç sürücüsüne ulaşılamadı.

Gümüşhane'de garip kaza! Sürücü yok oldu

Gümüşhane-Trabzon karayolu üzerinde Canca Mahallesi Yeni Şehir Stadyumu yakınlarında gerçekleşen kazada Gümüşhane istikametine ilerlediği değerlendirilen 29 AF 974 plakalı otomobil ters döndükten sonra dağ yamacına çarparak yeniden tekerleklerinin üzerine düştü.

Akşam saatlerinde gerçekleşen kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden emniyet görevlileri aracın içinde ve çevresinde kimseyi göremedi. Hastaneye de bilgi verilmesine rağmen yaralı gelmediğini öğrenen emniyet görevlileri bir süre araç sahibinin gelmesini bekledi.

Gümüşhanede garip kaza Sürücü yok oldu

Kazanın ardından sürücüsüne ulaşılamayan otomobil çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı.

Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.
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