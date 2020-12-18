18.12.2020 - 15:01 | | AA
Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdüren Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Y.E.M. ve U.İ.Y'yi satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrarla yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gümüşhane Adliyesine sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.