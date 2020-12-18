Gümüşhane'de uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdüren Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde Y.E.M. ve U.İ.Y'yi satışa hazır paketlenmiş bir miktar esrarla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Gümüşhane Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.