Gümüşlük’teki sit alanında kaçak kazı ihbarı

Belediye ekipleri de kaçak inşaat alanını mühürledi. Ancak yıkım bir türlü gerçekleşmedi. Arazinin sahibi B.’nin imar affı kapsamında aldığı ‘yapı kayıt belgesini’ Muğla Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Komisyonu’na yolladığı ve süreç için bakanlıktan gelecek cevabın beklendiği öğrenildi.

Kaçak kazı var

Gümüşlük’te çevreci avukatlarından İzzet Kayahanlı, “Vatandaşın tepkisine neden olan Antik Myndos kenti üzerindeki inşaat faaliyetleri durduruldu. Ancak bölgede aynı zamanda kaçak kazı yapılması söz konusu. İzinsiz kazı suç teşkil eder” dedi.

Kaçak kazı yapıldığı iddiasıyla jandarma ve Bodrum Müzeler Müdürlüğü’ne şikayette bulunan Gümüşlük’ün ileri gelenlerinden bir isim de; “Koruma Kurulu’nun yıkım kararı halen uygulanabilmiş değil. Bakanlık yapı kayıt belgesini iptal etmeli. 1.derece arkeolojik sit alanında izinsiz hiçbir inşaat yapılamaz. 1.derece arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapmak en büyük suçtur” dedi.

‘Bize ulaştı’

Bodrum Müze Müdürlüğü’nden bir yetkili ise kazı evinin henüz yıkılmadığını gerekli incelemeleri yapmak için kurumdan bir kişinin görevlendirildiği bilgisini verdi. Kaçak kazı ihbarı aldıklarını da dile getiren yetkili, “Durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Kurum olarak söz konusu arazide kazı yapılmasına ilişkin bir çalışma ve iznimiz yok” dedi. Süreç hakkında bilgi almak için aradığımız Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a ise bir türlü ulaşamadık.