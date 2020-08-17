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17.08.2020 - 01:41 |

Güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para? Altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 16 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...

Güncel gram, yarım altın fiyatları kaç para? Altın fiyatları ne kadar, çeyrek altın kaç lira oldu?

Altın fiyatlarına ilişkin arayışlar oldukça önem kazanmış durumda. Vatandaşlar Kapalıçarşı'daki son durumu araştırıyor ve gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte yeni haftanın ilk günü öncesi altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...

16 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış (USD): 1.943,99 Satış (USD): 1.945,18

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 456,11 TL Satış Fiyatı: 460,25 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 740,30 TL Satış Fiyatı: 755,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 1.480,60 TL Satış Fiyatı:1.510,20 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı: 2.961,00 TL Satış Fiyatı: 2.991,00 TL

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'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğuUlaşımda 43 ilin bağlantı noktasındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta, büyük şehirlere geri dönüş yapan binlerce vatandaş trafik yoğunluğuna neden oldu.
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