Günde 500 lira toplayan dilenciye 187 lira ceza!

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan Ali Doğan Çelik, dilencilik yapmak için geldiği merkez Palandöken ilçesi Yenişehir semtinde, kahvede oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan videoda Çelik, dilencilik yaparak günde 200 lira kazandığını, yemekleri ise çevredeki lokantalarda ücretsiz yediğini anlatıyor.

Şehirlerarası yolculuk yaptıktan sonra başka illerde dilenen Ali Doğan Çelik, 'Cuma günleri 400 kazanıyor musun?' sorusuna verdiği "400 bana vız gelir, 500'ü buluyorum" cevabının ardından, sosyal medyada büyük tepki topladı. Çıkan haberler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ali Doğan Çelik, polis tarafından yakalandı. Çelik'e, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi uyarınca 187 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca zabıta ekipleri ise Ali Doğan Çelik'in üzerinden çıkan 174 liraya el koydu.