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27.04.2020 - 23:24 |

Gündellik anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki Gündellik anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

Gündellik anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

Gündellik anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir?

Yevmiye 

ABD'deki corona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçtiABD’de korona virüs vaka sayısı 1 milyon 432’ye yükseldi. Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının merkez üssü ABD’de salgının bilançosu artmaya devam ediyor.
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