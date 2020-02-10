MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Günel, Siirtli 160 öğrenciyi sevindirdi
ABONE OL
10.02.2020 - 07:00 |

Günel, Siirtli 160 öğrenciyi sevindirdi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Siirt Abdulhakim Ayten Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Mahfuz Elmanoğlu’ndan gelen yardım çağrısına sessiz kalmadı.

Günel, Siirtli 160 öğrenciyi sevindirdi

Günel’in kendi imkanları ile tedarik ettiği kışlık kıyafetler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Belediye bütçesinden destek alamadan, kendi imkanlarıyla aldığı kıyafetlerin yerine ulaştığını belirten Günel, “Siirt’tee öğrenim gören 160 öğrencinin kışlık kıyafete ihtiyacı olduğu bilgisini aldım. Kendi imkanımla temin ettiğim kıyafetler, belediyemiz sosyal yardım işler müdürlüğü aracılığı ile gönderdik” dedi.

Günel, Siirtli 160 öğrenciyi sevindirdi

‘Örnek alınmalı’

İmkansızlığın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bildiğini belirten Başkan Günel, “Siirt’teki genç arkadaşlarımızı sevindirebildiysem ne mutlu” dedi. Elmanoğlu da, yardımların ulaştığını söyledi, “Günel’e çok teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzü güldü, artık üşümeyecekler. Başkanımız büyük bir hayır işine imza attı. Umarım imkanı olan herkes Günel’i örnek alır” dedi.

Tam o an! Görsel şölen oluşturduGün batımının hemen ardından beliren dolunay görsel şölene imza attı. Edirne'den Hatay'a yurdun birçok kesiminden gelen dolunay fotoğrafları güzel görüntüler oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Oscar Ödülleri 2020 | Son dakika... Hangi filmler, oyuncular, yönetmenler Oscar ödülü aldı? Eniyi erkek - kadın oyuncular kim oldu?

Oscar Ödülleri 2020 | Son dakika... Hangi filmler, oyuncular, yönetmenler Oscar ödülü aldı? Eniyi erkek - kadın oyuncular kim oldu?

Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

Çinliyiz ama hasta değiliz! Bizden korkmayın

Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

Milyonlarca vatandaşa maddi destek! Kimliğinizle başvurmanız yeterli...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber