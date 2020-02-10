Günel, Siirtli 160 öğrenciyi sevindirdi

Günel’in kendi imkanları ile tedarik ettiği kışlık kıyafetler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Belediye bütçesinden destek alamadan, kendi imkanlarıyla aldığı kıyafetlerin yerine ulaştığını belirten Günel, “Siirt’tee öğrenim gören 160 öğrencinin kışlık kıyafete ihtiyacı olduğu bilgisini aldım. Kendi imkanımla temin ettiğim kıyafetler, belediyemiz sosyal yardım işler müdürlüğü aracılığı ile gönderdik” dedi.

‘Örnek alınmalı’

İmkansızlığın nasıl bir şey olduğunu çok iyi bildiğini belirten Başkan Günel, “Siirt’teki genç arkadaşlarımızı sevindirebildiysem ne mutlu” dedi. Elmanoğlu da, yardımların ulaştığını söyledi, “Günel’e çok teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzü güldü, artık üşümeyecekler. Başkanımız büyük bir hayır işine imza attı. Umarım imkanı olan herkes Günel’i örnek alır” dedi.