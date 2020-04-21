Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsan ne kadar yalan söylerse söylesin, bazı gerçekler üzerinde söz sahibi değildir. Güneş balçıkla sıvanmaz atasözü de insanın bu güçsüzlüğünü ifade etmek için kullanılmaktadır.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Güneş balçıkla sıvanmaz sözüyle herkesçe bilinen ve farkında olunan bazı gerçeklerin değiştirilemeyeceği ifade edilmektedir. Güneşin o büyüklüğü ile sıvanması mümkün olmadığı gibi; bir gerçeğin de yalanla örtbas edilmesi mümkün değildir.

Açıkça ortaya çıkan ve insanlar tarafından bilinen olayı değiştirmeye çalışmak yalnızca boşa geçen bir zamandır. Hatta bu konu üzerinde çalışmak, çevrenin daha fazla dikkatini çekmektedir. Yalanlamak, değiştirmeye çalışmak ya da durumu saklamanın olan olaylar üzerinde herhangi bir gücü bulunmamaktadır. Bunu yapmaya da hiçbir insanın gücü yetmez.