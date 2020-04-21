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21.04.2020 - 19:29 |

Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türkçe, atasözleri bakımından oldukça zengin bir dildir. Atasözleri kullanılarak mecaz bir anlatıma başvurularak aslında farklı bir konu kast edilmektedir. Bu bağlamda “Güneş balçıkla sıvanmaz” da sıkça karşılaştığımız bir atasözüdür. Peki, güneş balçıkla sıvanmaz atasözünün anlamı nedir? Sizler için bu atasözünün konusu ve kısaca atasözünün anlamı hakkında bazı derlemeler yaptık.

Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsan ne kadar yalan söylerse söylesin, bazı gerçekler üzerinde söz sahibi değildir. Güneş balçıkla sıvanmaz atasözü de insanın bu güçsüzlüğünü ifade etmek için kullanılmaktadır. 

Güneş Balçıkla Sıvanmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Güneş balçıkla sıvanmaz sözüyle herkesçe bilinen ve farkında olunan bazı gerçeklerin değiştirilemeyeceği ifade edilmektedir. Güneşin o büyüklüğü ile sıvanması mümkün olmadığı gibi; bir gerçeğin de yalanla örtbas edilmesi mümkün değildir.

Açıkça ortaya çıkan ve insanlar tarafından bilinen olayı değiştirmeye çalışmak yalnızca boşa geçen bir zamandır. Hatta bu konu üzerinde çalışmak, çevrenin daha fazla dikkatini çekmektedir. Yalanlamak, değiştirmeye çalışmak ya da durumu saklamanın olan olaylar üzerinde herhangi bir gücü bulunmamaktadır. Bunu yapmaya da hiçbir insanın gücü yetmez.

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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