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12.02.2021 - 15:42 | | DHA

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu hayatını kaybetti

Bakan Yardımcısı Kıran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Y. Jang'ın bugün ülkesinde vefat ettiğini üzüntüyle öğrendik. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğin ilerlemesi için verdiği emekleri takdirle hatırlayacağız. Tüm Güney Kore halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
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