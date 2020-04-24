MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Güngören Posta Kodu Nedir? İstanbul Güngören Mahallelerinin Posta Kodları
ABONE OL
24.04.2020 - 17:39 |

Güngören Posta Kodu Nedir? İstanbul Güngören Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları her ilin, ilçelerin ve mahallelerin birbirlerinden farklıdır. Bir bölgeden başka bir bölgeye gönderilecek postalarda kullanılan rakamlardır. İstanbul ilinde birçok ilçe ve mahalle bulunmaktadır. Bunlardan birisi de Güngören ilçesidir. Peki Güngören posta kodu nedir? İstanbul Güngören mahallelerinin posta kodları nelerdir? Sizler için bu konuyu detayları ile derledik.

Güngören Posta Kodu Nedir? İstanbul Güngören Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları her semt ve mahallelerde değişiklik gösterebilir. Posta kodlarının doğrulukları PTT tarafından sağlanmaktadır. Güngören ilçesinin posta kodu 34160'dır.

Güngören Posta Kodu

Güngören posta kodu 34160'dır. Güngören'e bağlı birçok mahalle bulunmaktadır. Bulunan her mahallenin birbirinden farklı posta kodları olabilir.

İstanbul Güngören Mahalleleri Posta Kodları

İstanbul Güngören ilçesinde Akıncılar, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak, Güneştepe, Güngören Merkez, Gençosman, Sanayi, Abdurrahman Nafiz Gürman, Mehmet Nesih Özmen ve Tozkoparan mahalleleri posta kodları bulunmaktadır. İstanbul Güngören ilçesinde bulunan bu mahallelerin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.

- Güngören Akıncılar, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak Mahalleleri Posta Kodu: 34160
- Güngören Güneştepe ve Güngören Merkez Mahalleleri Posta Kodu: 34164
- Güngören Gençosman ve Sanayi Mahallesi Posta Kodu: 34165
- Güngören Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen ve Abdurrahman Nafiz Gürman Mahalleleri Posta Kodu: 34173

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gebze Posta Kodu Nedir? Kocaeli Gebze Mahallelerinin Posta Kodları

Gebze Posta Kodu Nedir? Kocaeli Gebze Mahallelerinin Posta Kodları

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Şişli Posta Kodu Nedir? İstanbul Şişli Mahallelerinin Posta Kodları

Şişli Posta Kodu Nedir? İstanbul Şişli Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber