Güngören Posta Kodu Nedir? İstanbul Güngören Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodları her semt ve mahallelerde değişiklik gösterebilir. Posta kodlarının doğrulukları PTT tarafından sağlanmaktadır. Güngören ilçesinin posta kodu 34160'dır.



Güngören Posta Kodu



Güngören posta kodu 34160'dır. Güngören'e bağlı birçok mahalle bulunmaktadır. Bulunan her mahallenin birbirinden farklı posta kodları olabilir.



İstanbul Güngören Mahalleleri Posta Kodları



İstanbul Güngören ilçesinde Akıncılar, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak, Güneştepe, Güngören Merkez, Gençosman, Sanayi, Abdurrahman Nafiz Gürman, Mehmet Nesih Özmen ve Tozkoparan mahalleleri posta kodları bulunmaktadır. İstanbul Güngören ilçesinde bulunan bu mahallelerin posta kodları aşağıda belirtilmiştir.



- Güngören Akıncılar, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak Mahalleleri Posta Kodu: 34160

- Güngören Güneştepe ve Güngören Merkez Mahalleleri Posta Kodu: 34164

- Güngören Gençosman ve Sanayi Mahallesi Posta Kodu: 34165

- Güngören Tozkoparan, Mehmet Nesih Özmen ve Abdurrahman Nafiz Gürman Mahalleleri Posta Kodu: 34173