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31.08.2020 - 10:43 | | DHA

Son dakika! Güngören'de 3 dakikada 10 kilo altın çaldılar

Gelen bir son dakika haberine göre; Güngören'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuyumcudaki hırsızlığın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çalan alarma rağmen kuyumcuya giren 3 hırsız 3 dakikada 10 kilo altın ve pırlanta çaldı.

Güngören'de 29 Ağustos sabahı meydana gelen kuyumcu hırsızlığının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sabah 04.30'da Güngören Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelmişti. Kuyumcu dükkânının güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki lüks otomobille kuyumcunun önüne gelen hırsızlar, daha önceden kopyaladıkları uzaktan kumanda ile dükkânın kepengini açmayı denedi. İlk denemede kepengi açamayan hırsızlar otomobillere binip bir tur atıp geri geldi. İlk gelen lüks otomobildeki hırsızlar arabadan inmeden uzaktan kumanda ile dükkânın kepengini açtı.

Kepenk açılır açılmaz dükkânın alarmı devreye girdi ve çalmaya başladı. Çalan alarma rağmen ikinci otomobilden inen maskeli 3 hırsız çelik kapıyı da açarak yanlarında getirdikleri kasalar ile kuyumcunun içine girdi. İçeri giren hırsızları da otomobili kullanan bir kişi dışarıda bekledi. Hırsızlar bankolardaki altın ve pırlantaları kasalara doldurmaya başladı. Kuyumcu içinde 3 dakika kalan hırsızlar yaklaşık 10 kilo altın ve bir miktar pırlantayı çalarak otomobile binip kaçtı.

İstanbul’un göbeğinde kapkaç dehşetiİstanbul Şişli’de cadde üzerinde bekleyen motosikletli şahıslar, yolda yürüyen kadının kulağından cep telefonunu kapkaç yaptı. Neye uğradığına şaşıran kadın kapkaççıların arkasından bağırırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Şahısların sabahtan bu yana yarım saat aralıklarla 3’üncü kapkaçı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
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