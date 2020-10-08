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08.10.2020 - 17:30 | | DHA

Güngören'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Güngören'de torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonucunda 120 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin yakalanma anları saniye saniye görüntülendi

Güngören'de uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

Güngören Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Merkez Mahallesi Yükselen Sokak'ta bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında polisi gören 4 şüpheli kaçmaya çalışsa da kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin polisi görünce kaçmaya çalıştığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Şüphelilere ait adreslerde narkotik köpeği, eşliğinde arama yapıldı. Aramada toplamda 120 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca evde bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjör ile şarjörde 9 fişek ele geçirildi. İlçe emniyet müdürlüğüne götürülen İbrahim A., İsmail B., Yusuf T., Demhat A., buradaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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