Günlük vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? 28 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kovid-19 ile ilgili son dakika gelişmelerini ve günlük tabloyu da açıklıyor. Koronavirüs aşısının Türkiye'ye geleceğini belirten Bakan Koca, korona salgının da ise güzel haberler vermişti. Ağır hasta ve vaka sayılarında düşüşün devam ettiğini belirtti. Günlük koronavirüs tablosu ile pandeminin durumu hakkında fikir edinebilirsiniz. İşte, 28 Aralık Pazartesi koronavirüs tablosu...

28 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Bakanlığın covid-19 sayfasından düzenli olarak paylaşılan korona tablosu son olarak pazar günü için yayımlanmıştı. Ancak henüz 28 Aralık tablosu erişime açılmadı.

KORONA TABLOSU 27 ARALIK

Pandeminin son durumu hakkında verilerin yer aldığı tablonun 27 Aralık'taki tablosunda; son 24 saatte 172.113 test yapıldı, 14.205 vaka sayısı tespit edildi, 2.806 hasta sayısına ulaşıldı, 254 kişi hayatını kaybederken 21.196 kişi de iyileşti.