Günlük vakalarda Avrupa birincisiyiz

Avrupa’da bildirilen vaka sayılarına göre ise Türkiye birinci sırada yer aldı. Türkiye’yi 25 bin vakayla İtalya, 23 bin vakayla Rusya takip etti. Son verilere göre, dünya genelindeki vaka sayısı 61 milyon 13 bini geçti, can kaybı da 1 milyon 432 bini aştı. 42 milyondan fazla kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

174 can kaybı, 29 bin 132 vaka

Türkiye’de dün 174 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yapılan 168 bin 348 testten 29 bin 132’si pozitif çıktı, yeni hasta sayısı da 6 bin 876 oldu. 174 can kaybıyla mart ayından bugüne kadar vefat eden hastada en yüksek sayı görülmüş oldu. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre 3 bin 291 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 388 bin 771’e yükseldi. Toplam hasta sayısı 474 bin 606, vefat sayısı 13 bin 14, ağır hasta sayısı 4 bin 711, aktif hasta sayısı 72 bin 821 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan “Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da kısıtlamalar konusunda belirleyici olacak. Tedbirlere uyarsak kısıtlamalara gerek kalmaz. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz” ifadelerini kullandı.