Güpegündüz bankta yaşandı! Kameralara yakalandı

İstanbul’da yaşanan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy İskelesi'nde bankta uyuyan bir vatandaşın cüzdanını cep telefonu ile konuşuyor gibi yaparak çalmaya çalışan şahıs kameralara yansımıştı.

Dün aynı şahıs yine aynı yerde bankta uyuklayan başka bir vatandaşın cüzdanını çalmaya çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan hırsızlık girişimi bu kadarına pes dedirtti.

Görüntülerde hırsızlık girişiminde bulunan şahıs bankta uyuklayan vatandaşın yanına oturuyor. Çevreyi gözetleyen şahıs, daha sonra adamın cüzdanını çalmaya çalışıyor.