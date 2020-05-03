03.05.2020 - 11:15 | | İHA
Güpegündüz soygun! Böyle yakalandı
Gaziantep'te güpegündüz meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayı sonrası asayiş ekipleri inceleme başlattı. İş yeri güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık şüphelisi şahsın kimliğini belirledi.
Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeşilköy ve Sancaktepe paylaşımıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımına devam eden 2 bin yataklı hastaneye ilişkin son dakika paylaşımı geldi. Erdoğan paylaşımında, "Projeleri inşallah en kısa sürede tamamlayarak İstanbul’a gerçek manada iki önemli kalıcı hastane kazandırmış olacağız" dedi.