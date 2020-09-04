GÃ¼pegÃ¼ndÃ¼z zorbalÄ±k!

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri,ÂAdana merkez YÃ¼reÄŸir ilÃ§esi HacÄ± SabancÄ± BulvarÄ±'nda bir kiÅŸinin gasbedilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ±nÄ± aldÄ±.

Â Olay yerine AsayiÅŸ Åžube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, otobÃ¼s duraÄŸÄ±nda bekleyen fiziksel engelli DoÄŸan Keklik'in (23) yine fiziksel engelli bir kiÅŸi tarafÄ±ndan gasbedilmek istendiÄŸini belirledi.

Ekip, bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±yla kaydettiÄŸi olay anÄ±na iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerden yola Ã§Ä±karak zanlÄ±nÄ±n yaÄŸma, yaralama ve uyuÅŸturucu madde bulundurmaktan emniyette suÃ§ kaydÄ± bulunan BahadÄ±r Y. (24) olduÄŸunu tespit etti.

ÅžÃ¼pheli BahadÄ±r Y, 19 MayÄ±s Mahallesi'nde evinin bulunduÄŸu sokakta ekiplerce yakalandÄ±.

Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan zanlÄ±, Adana Adli TÄ±p Birimindeki saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

SavcÄ±lÄ±k sorgusu sonrasÄ± nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸine Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.

Kameraya yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, zanlÄ± BahadÄ±r Y, durakta bekleyen DoÄŸan Keklik'in yayÄ±na gidip ceplerini yoklamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Keklik'in karÅŸÄ± Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine ÅŸiddette baÅŸvurarak cebinden cÃ¼zdanÄ±nÄ± zorla alan ÅŸÃ¼pheli para bulamayÄ±nca da iade ediyor. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n devamÄ±nda ise zanlÄ±, Keklik'in cebinden sigarasÄ±nÄ± alÄ±p diÄŸer ceplerini de yokladÄ±ktan sonra uzaklaÅŸÄ±yor.

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