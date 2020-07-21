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21.07.2020 - 12:36 | | AA

Gurbetçilere emekli aylığı bağlanması ile ilgili flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesi, "yurt dışında yaşayan ve çalışan vatandaşlara, borçlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için yurda kesin dönüş yapma şartı" getiren Kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Gurbetçilere emekli aylığı bağlanması ile ilgili flaş gelişme!

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, yurt  dışında geçen hizmetlerini borçlanmak suretiyle emeklilik hakkını kazanmak  isteyen bir vatandaş kendisine aylık bağlanmasını talep etti. Başvurusu reddedilen vatandaş, işlemin iptali istemiyle dava açtı.

Davaya bakan Ankara 8. İş Mahkemesi, 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan  Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri  Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin iptali için  Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Anayasa Mahkemesi, kanunun "yurt dışında yaşayan ve çalışan  vatandaşlara, borçlanmak suretiyle yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için yurda  kesin dönüş yapma şartı" getiren hükmünün iptal istemini reddetti.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, yaşlılık aylığı tahsisi için kurallar  gereğince aktif çalışma hayatının sona erdirilmesi gerektiği, bu kuralların  sigortalıya aşırı ve olağan dışı bir külfet yüklemediği belirtildi.

Gerekçede, yaşlılık aylığına hak kazanmanın aynı şartlara bağlı  tutulması ve aylığın kaynağının devlet olması karşısında yurt dışında ve içinde  çalışan Türk vatandaşlarının kıyaslanabilir birer kategori çerçevesinde benzer  durumda oldukları vurgulandı.

Yurt içinde ve dışında çalışanlar için yaşlılık aylığının, yaşlılık  dolayısıyla çalışamama riski karşılığında sosyal güvenlik sisteminin sağladığı  bir aylık olduğu ifade edilen gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"Bu çerçevede, yaşlılık aylığına hak kazanılabilmesi bakımından gerek  yurt içinde gerek ise yurt dışında çalışanların aktif çalışma hayatından  ayrılmaları öngörülmüştür. Dolayısıyla kurallarda yer alan yurda kesin dönüş  şartı, işten ayrılma yönünden yurt içinde ve dışında çalışanlar arasında bir  ayrıma neden olmamaktadır. Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kurallarda sosyal  güvenlik bağlamında Anayasa'da öngörülen eşitlik ilkesine aykırılık  bulunmamaktadır."

Anayasa'nın 49. maddesinde çalışmanın herkesin hakkı ve ödevi  olduğuna, çalışma hakkının güvence altına alındığına işaret edilen gerekçede,  "Kurallarla yaşlılık aylığının alınmaması şartına bağlanmış olsa da çalışma  imkanı ortadan kaldırılmamakta, çalışıp çalışmama kişinin tercihine  bırakılmaktadır. Buna göre kuralların çalışma hakkına yönelik bir sınırlama  öngördüğü söylenemez." ifadeleri kullanıldı.

 

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