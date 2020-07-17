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17.07.2020 - 18:30 | | DHA

Gürcistan uyruklu uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± tutuklandÄ±

Bolu'da, uyuÅŸturucu madde ve silah ile yakalanan GÃ¼rcistan uyrukluÂ AnzoriÂ DevadzeÂ (52), tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â

Gürcistan uyruklu uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ± tutuklandÄ±

Bolu Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, GÃ¼rcistan uyrukluÂ AnzoriÂ Devadze'ninÂ evinde uyuÅŸturucu madde olduÄŸu bilgisine ulaÅŸarak operasyon dÃ¼zenledi. Evde yapÄ±lan aramada, 12 kiloÂ esrar, 782 gram likit esrar, 3Â kÃ¶kÂ kenevir bitkisi ile 1 adet kurusÄ±kÄ± tabanca ve 1 adet tÃ¼fek ele geÃ§irildi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanÂ AnzoriÂ Devadze, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â 

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