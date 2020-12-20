Gürültü iddiasıyla tartıştığı komşusunu tabancayla vurdu!

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 898'inci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde bulunan bir kişi, gürültü çıkardığı iddiasıyla alt katta oturan komşusu Nebi Kandemir'le tartışmaya başladı.

Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. İsmi açıklanmayan şüpheli yanında getirdiği tabancasıyla, komşusu Kandemir'i vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan diğer komşuların dışarıyla çıkmasıyla şüpheli havaya ateş açarak uzaklaşıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kandemir, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polislerin kaçan şüpheliyi de yakalamaya çalıştığı bildirildi.