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29.10.2020 - 23:55 | | DHA

Gürültüyü duyup dışarı çıktı, bacağından vuruldu

Konya'da tartıştığı kişinin ayaklarına doğru tabanca ile ateş açan M.Ö.'nün silahından çıkan kurşun, gürültü üzerine iş yerinden çıkan Orhan Kıran'ın ayağına isabet etti. Kıran, ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Ö. ise polis tarafından yakalandı.

Gürültüyü duyup dışarı çıktı, bacağından vuruldu

Olay, saat 20.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Sadi Irmak Caddesinde meydana geldi. M.Ö., iddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişiyle tartıştığı sırada tabancayla yere doğru ateş etti. Yerden seken mermi çekirdeği, bu sırada gürültüyü duyup, çalıştığı iş yerinin önüne çıkan Orhan Kıran'ın ayağına isabet etti. Kıran yaralanırken, M.Ö. de olay yerinden otomobiliyle uzaklaştı. Kıran, mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan M.Ö. de polis tarafından kısa sürede yakalandı. 

Soruşturma sürüyor.  

Sevgilisiyle aynı evde kalan genci ayaklarından astılarEndonezya’da Mario Natriti (23) adlı genç, sevgilisi Desiana (20) ile aynı evde kalmaya başladı. Kızın ailesi bu durumu öğrenince genci bacaklarından ters bir şekilde yarım saat kadar asılı bıraktı.
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