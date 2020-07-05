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05.07.2020 - 07:00 |

Güvenli otel belgesini aldı

Divan Grubu bünyesinde hizmet veren oteller, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Belgelendirme Programı kapsamında düzenlenen Güvenli Turizm Belgesi’ni aldı.

Güvenli otel belgesini aldı

“Divan Demek Güven Demek” anlayışıyla kapılarını açan Divan İstanbul, Divan İstanbul City ve Divan Gaziantep, tesislerinde sağlık ve hijyen kurallarının yanı sıra almaları gereken önlemleri kapsayan belgeye de sahip oldu.

Divan Grubu, diğer otelleri için de Güvenli Turizm Belgesi kapsamında gerekli çalışmaları sürdürüyor.

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