Güvenli tatilin altın kuralları

İstanbul Bayram ve yaz mevsimi nedeniyle tatil beldelerinde artan kalabalığın yanı sıra ülke genelinde korunma tedbirlerindeki gevşeme, uzman hekimleri endişelendiriyor.



Pandemi sürecinin sona ermediğini, “maske, mesafe ve hijyen” kurallarından asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Solunum Derneği (TÜSAD), bu dönemde tatil yapacaklar için bir tavsiye listesi hazırladı. “Rehavete kapılmayalım” diyen TÜSAD, havuz ve deniz kullanımından eşya paylaşımına kadar birçok uyarıda bulundu.



İşte o altın kurallar



Gitmeden önce, sizin ve başkalarının sağlıklı kalmasına yardımcı olan en az yüzde 60 alkollü el dezenfektanı, dezenfektan mendil, kağıt havlu ve maske gibi malzemeleri yanınıza alın.



Hijyeni sağlamak amacıyla yeterli hijyen malzemesi (Sabun, el dezenfektanı, kağıt havlu vb.) bulundurun.n Deniz ve havuz kullanıcıları ile buralarda çalışanlar ellerini sık sık yıkamalı.



Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir.



Özellikle yemek yemeden veya bir şeyler içmeden önce ellerinizi yıkamayı unutmayın.













Aynı şekilde yüzme alanına geldiğinizde ve sudan çıktıktan sonra ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın.n Sabun ve su yoksa, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanı kullanın ve elleriniz kuruyana kadar ovalayın.



El dezenfektanları, eller görünür şekilde kirli veya yağlı olduğunda etkili değildir, bu yüzden uygulamadan önce kum veya kiri silin.



Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanın.Yeterli mesafe yoksa kaçınn İster su içinde ister dışarıda olun, havuzda veya denizde diğer kişilerle aranızda en az 1,5 metre mesafe koyun.



Şezlonglar arasındaki mesafe de en az 1,5 metre olmalı. Diğerlerinden 1,5 metre uzakta kalamayacağınız kalabalık yüzme alanlarından, plajlardan, havuzlardan, su oyun alanlarından ve SPA küvetlerinden kaçının.



Suda değilken mümkün olduğunca maske kullanın. Fiziksel mesafenin korunmasının zor olduğu durumlarda mutlaka maske takın.



Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanılmalı.



Havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin olduğu yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşıyor. Bu alanlar sıklıkla temizlenmeli.



Deniz ve havuz kullanıcıları ve buralarda çalışanlarda Kovid-19 belirtileri varsa, Kovid-19 testleri pozitif çıkmış veya son 14 gün içinde Kovid-19 olan biriyle temas etmişlerse denizi ve havuzu kullanmamalı ve evden çıkmamalı.

‘Havuzdan ve denizden bulaşır saptaması yok’



TÜSAD Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanı Uzman Dr. Nur Şafak Alıcı, “Kovid-19’un yayılmasını önleyen davranışlara özel önem verilmesi” gerektiğini vurgularken, şu değerlendirmeyi yaptı: “Kovid-19’a neden olan virüsün insanlara havuzlardan ve denizden bulaşması yönünde bir saptama yok. Ancak çok sayıda kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar, Kovid-19 bulaşması açısından risk taşıyor. Kovid-19 açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. Grubumuzun hazırladığı bu tavsiyeler listesi güvenli bir tatil açısından büyük önem taşıyor.”



Eşyalarınızı ortak kullanmayın



Diğer insanlar ile mümkün olduğunca eşya paylaşımı yapmayın.

Yiyecek, ekipman, oyuncak ve sarf malzemeleri gibi eşyaları sizinle birlikte yaşamayan kişilerle paylaşmaktan kaçının.

Sterilize ve dezenfekte edilmesi zor olan ve yüzle temas eden nesneler (deniz gözlüğü, burun klipsleri vb.) birlikte kullanmayın.



Havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmamalı.